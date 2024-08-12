Очевидцы говорят, что питомца сбросили: собака по кличке Бэсси погибла после падения из окна четвертого этажа в Ангарске

Правоохранители решили сразу поговорить с владельцем Бэсси. Мужчина рассказал, что примерно три года назад взял собаку из приюта. В злополучный вечер она бегала от хозяина по квартире и выпрыгнула в окно. Как оказалось, версия владельца животного не сходится со словами очевидцев. Последние настраивают на том, что собаку целенаправленно сбросили.