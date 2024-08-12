Очевидцы говорят, что питомца сбросили: собака по кличке Бэсси погибла после падения из окна четвертого этажа в Ангарске

Вечером 11 августа на глазах прохожих из окна многоэтажки в Ангарске выпала собака. Очевидцы сразу обратились к полицейским и рассказали, что животное выкинули с четвертого этажа. Оперативники приехали в 211-ый квартал города нефтехимиков и стали опрашивать свидетелей.
— Полицейские установили предварительную картину случившегося. Известно, что беспородная собака по кличке Бэсси выпала из окна квартиры, расположенной на 4 этаже, и погибла от полученных травм, — сообщили в ГУ МВД Иркутской области.
Правоохранители решили сразу поговорить с владельцем Бэсси. Мужчина рассказал, что примерно три года назад взял собаку из приюта. В злополучный вечер она бегала от хозяина по квартире и выпрыгнула в окно. Как оказалось, версия владельца животного не сходится со словами очевидцев. Последние настраивают на том, что собаку целенаправленно сбросили.
— В настоящее время участковыми уполномоченными отдела полиции Управления МВД России по Ангарскому городскому проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства, имеющие отношение к инциденту, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области.
Делом также заинтересовались в прокуратуре города. Правоохранители поставили на контроль организованную полицейскими проверку и ее результаты.