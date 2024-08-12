Во Владивостоке двухлетний ребенок выпал из окна на третьем этаже

Напомним, что во Владивостоке двухлетний малыш выпал из окна седьмого этажа одного из домов на улице Никифорова. В результате падения ребенок получил тяжелые травмы, его госпитализировали в реанимацию. В полицию о случившемся сообщила мать ребенка. Как удалось выяснить позже, семья характеризуется как положительная, на учете не состоит. Проверкой по факту занялись сотрудники правоохранительных органов.

