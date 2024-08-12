Во Владивостоке двухлетний ребенок выпал из окна на третьем этаже

Во Владивостоке из-за невнимательности родителей двухлетний ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Владивостока».
Вызов о происшествии поступил из одного из домов улице Сахалинской. Несмотря на то, что скорая помощь прибыла на место через несколько минут, родители уже успели отвезти пострадавшего малыша в больницу, откуда был сделан повторный вызов.
Медицинская бригада оказала ребенку первую помощь, после чего он был транспортирован в городскую клиническую больницу № 2.
«Предварительный диагноз у ребенка — тяжелая черепно-мозговая травма и перелом правого бедра», — говорится в сообщении.
Врачи напоминают, что открытые окна представляют большую опасность для любознательных малышей.
Напомним, что во Владивостоке двухлетний малыш выпал из окна седьмого этажа одного из домов на улице Никифорова. В результате падения ребенок получил тяжелые травмы, его госпитализировали в реанимацию. В полицию о случившемся сообщила мать ребенка. Как удалось выяснить позже, семья характеризуется как положительная, на учете не состоит. Проверкой по факту занялись сотрудники правоохранительных органов.