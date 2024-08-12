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«ЛизаАлерт» Крым: исчез 26-летний житель Ялты в серой футболке

В Крыму ищут 26-летнего мужчину из Ялты.

Источник: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/Vk

Крымские волонтеры всероссийского поискового отряда «ЛизаАлерт» разместили в социальной сети очередную ориентировку:

«Помогите найти человека! Пропал Мамасалыков Эдуард Сергеевич, 26 лет (1997 год рождения), город Ялта».

Молодой парень исчез несколько недель тому назад — с 25 июля 2024 года его местонахождение неизвестно. Родные и друзья понятие не имеют, что же с ним случилось, поэтому они встревожены не на шутку.

Приметы пропавшего жителя Ялты: 175 сантиметров рост, худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Крымчанин, проживающий на ЮБК был одет в серую футболку, темно-синие брюки и кроссовки.

Если вы видели пропавшего, пожалуйста, обязательно сообщите на «горячую» линию отряда 8 (800) 700 54 52 или 112. Все звонки бесплатные.