«ЛизаАлерт» Крым: исчез 26-летний житель Ялты в серой футболке

Крымские волонтеры всероссийского поискового отряда «ЛизаАлерт» разместили в социальной сети очередную ориентировку:
«Помогите найти человека! Пропал Мамасалыков Эдуард Сергеевич, 26 лет (1997 год рождения), город Ялта».
Молодой парень исчез несколько недель тому назад — с 25 июля 2024 года его местонахождение неизвестно. Родные и друзья понятие не имеют, что же с ним случилось, поэтому они встревожены не на шутку.
Приметы пропавшего жителя Ялты: 175 сантиметров рост, худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Крымчанин, проживающий на ЮБК был одет в серую футболку, темно-синие брюки и кроссовки.
Если вы видели пропавшего, пожалуйста, обязательно сообщите на «горячую» линию отряда 8 (800) 700 54 52 или 112. Все звонки бесплатные.