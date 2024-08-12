Жители Иркутской области перевели мошенникам почти 5,5 млн за три дня

За последние три дня жители Иркутской области отдали мошенникам около 5,5 млн рублей. На уловки аферистов попались 12 человек, в том числе один восьмиклассник из Куйтуна. Школьник решил купить по объявлению в интернете электронные курительные устройства и договорился с продавцом о доставке. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД области, юноша перевел 10 тысяч и аферисты перестали выходить на связь.