Жители Иркутской области перевели мошенникам почти 5,5 млн за три дня

За последние три дня жители Иркутской области отдали мошенникам около 5,5 млн рублей. На уловки аферистов попались 12 человек, в том числе один восьмиклассник из Куйтуна. Школьник решил купить по объявлению в интернете электронные курительные устройства и договорился с продавцом о доставке. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД области, юноша перевел 10 тысяч и аферисты перестали выходить на связь.
— Самую крупную сумму похитили у 41-летнего железнодорожника из Тайшета. Ему позвонили неизвестные и предложили заработок на «Инвестиционной платформе». Потерпевший загрузил на телефон торговое приложение и внес на «брокерский счет» личные и кредитные средства. Злоумышленники отправляли скриншоты об успешных сделках, однако вывести «заработанные» проценты не дали. Суммарно он потерял свыше 1,9 млн рублей, — поделились правоохранители.
За 12 дней августа аферисты похитили у сибиряков 39 миллионов рублей. Самым популярным способом обмана остается звонок от лжеброкера, только таким образом мошенникам удалось украсть более 17 миллионов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что два человека пострадали в ДТП с «Лексусом» и тягачом в Аларском районе.