В селе под Новосибирском пили воду с мышьяком — работу водопровода остановил суд

Кочевский районный суд приостановил работу водопровода в селе Целинное, потому что содержание мышьяка в воде в 4 раза превышало норму. Об этом сообщили на сайте суда 12 августа.
— В конце июля 2024 года специалисты Роспотребнадзора совместно с прокуратурой проводили в районе проверку качества поставляемой населению водопроводной воды. По результатам мероприятия было выявлено, что содержание мышьяка в воде в селе Целинное превышает норматив более чем в 4 раза, — сообщили в суде.
Суд обязал коченевскую администрацию обеспечить в село постоянный подвоз питьевой воды до устранения проблемы. Прокуратура же в своем иске требует от чиновников замены сети водоснабжения. Рассмотрение дела назначено на 13 сентября.
В селе Целинное проживает более 700 человек, в населенном пункте есть школа, дом культуры. Основная часть населения трудится в крестьянско-фермерских хозяйствах.
Ранее «Прецедент» писал, что воду в новосибирском котловане «Юго-Западный» признали опасной для купания, и что 8 райцентров Новосибирской области получили новое качество питьевой воды по нацпроекту.
Евгений БУЛГАКОВ.