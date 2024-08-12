В селе под Новосибирском пили воду с мышьяком — работу водопровода остановил суд

— В конце июля 2024 года специалисты Роспотребнадзора совместно с прокуратурой проводили в районе проверку качества поставляемой населению водопроводной воды. По результатам мероприятия было выявлено, что содержание мышьяка в воде в селе Целинное превышает норматив более чем в 4 раза, — сообщили в суде.