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В Красноярске ФСБ уличила группу риелторов в мошенничестве на 200 млн рублей

Несколько сотен фиктивных сделок, заключенных группой риелторов в Красноярском крае, навредили экономике России на 200 миллионов рублей.

Источник: РИА "Новости"

Полиция возбудила по материалам ФСБ уголовное дело об особо крупном мошенничестве, в котором правоохранители подозревают девятерых сотрудников агентства недвижимости.

Как выяснили следователи, риелторы, проводившие сделки по приобретению квартир многодетными семьями при поддержке государства (речь идет о помощи в погашении ипотеки), вносили в документы информацию о жилье, не соответствующую действительности, — цены были завышены.

Члены преступной группы провели 400 неправомерных сделок, ущерб экономике страны превысил 200 миллионов рублей, уточнили в Федеральной службе безопасности. Предполагаемым мошенникам грозит до 10 лет колонии.