В Красноярске ФСБ уличила группу риелторов в мошенничестве на 200 млн рублей

Полиция возбудила по материалам ФСБ уголовное дело об особо крупном мошенничестве, в котором правоохранители подозревают девятерых сотрудников агентства недвижимости.
Как выяснили следователи, риелторы, проводившие сделки по приобретению квартир многодетными семьями при поддержке государства (речь идет о помощи в погашении ипотеки), вносили в документы информацию о жилье, не соответствующую действительности, — цены были завышены.
Члены преступной группы провели 400 неправомерных сделок, ущерб экономике страны превысил 200 миллионов рублей, уточнили в Федеральной службе безопасности. Предполагаемым мошенникам грозит до 10 лет колонии.