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Белгородский губернатор объявил об эвакуации из Краснояружского района

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков объявил о перемещении людей из Краснояружского района области. Гладков сообщил об «активности врага» на границе Краснояружского района. Накануне он говорил, что большое количество жителей поселка Красная Яруга и близлежащих сел решили временно покинуть свои дома.

Источник: РИА "Новости"

«У нас тревожное утро. Активность врага на границе Краснояружского района. <…> Для того чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места», — сказал он.

Накануне Гладков говорил, что большое количество жителей поселка Красная Яруга, который находится рядом с Курской областью, недалеко от Суджи, и близлежащих сел приняли решение временно покинуть свои дома. По его словам, для жителей Краснояружского района была тревожная ночь, «все следим за событиями в Курской области».

Бои с ВСУ в Курской области идут с 6 августа. Минобороны неоднократно отчитывалось о предотвращении попыток прорыва украинских сил. МЧС сообщало об эвакуации более 76 тыс. человек. Глава Генштаба Валерий Герасимов называл целью ВСУ «захват участка территории Суджанского района». В регионе действуют режимы ЧС федерального характера и КТО.