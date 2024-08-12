Белгородский губернатор объявил об эвакуации из Краснояружского района

Накануне Гладков говорил, что большое количество жителей поселка Красная Яруга, который находится рядом с Курской областью, недалеко от Суджи, и близлежащих сел приняли решение временно покинуть свои дома. По его словам, для жителей Краснояружского района была тревожная ночь, «все следим за событиями в Курской области».