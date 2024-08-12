В акватории Невы столкнулись два теплохода

По информации, предоставленной пресс-службой Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, происшествие случилось ранним утром 11 августа около Свердловской набережной.
Теплоход «Чайка-СПб» во время выполнения манёвров столкнулся с судном «Василий», на котором находились пассажиры. Согласно предварительным данным, пострадавших нет. Также удалось избежать разлива нефтепродуктов и затопления судов. Оба теплохода получили серьезные повреждения корпусных конструкций и лакокрасочного покрытия.
Проверка установила, что капитаны теплоходов были трезвыми в момент инцидента; они прошли медицинское освидетельствование.