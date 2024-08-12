В акватории Невы столкнулись два теплохода

Теплоход «Чайка-СПб» во время выполнения манёвров столкнулся с судном «Василий», на котором находились пассажиры. Согласно предварительным данным, пострадавших нет. Также удалось избежать разлива нефтепродуктов и затопления судов. Оба теплохода получили серьезные повреждения корпусных конструкций и лакокрасочного покрытия.