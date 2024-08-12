Подозреваемого в торговле людьми задержали в Туркестанской области

Согласно ст. 128 УК РК: 1. Купля-продажа или совершение иных сделок в отношении лица, а равно его эксплуатация либо вербовка, перевозка, передача, укрывательство, получение, а также совершение иных деяний в целях эксплуатации наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет с конфискацией имущества. 2. Те же деяния, совершенные: 1) группой лиц по предварительному сговору; 2) неоднократно; 3) с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, или угрозой его применения; 4) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 5) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; 6) в отношении двух и более лиц; 7) в целях изъятия органов или тканей потерпевшего для трансплантации или иного использования; 8) путем обмана или злоупотребления доверием; 9) лицом с использованием своего служебного положения; 10) с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего; 11) в отношении лица, заведомо для виновного страдающего психическим расстройством или находящегося в беспомощном состоянии; 12) с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего, — наказываются лишением свободы на срок от семи до девяти лет с конфискацией имущества. 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в целях вывоза за пределы Республики Казахстан, ввоза в Республику Казахстан или перевозки лица через территорию Республики Казахстан из одного иностранного государства в другое, а равно вывоз за пределы Республики Казахстан, ввоз в Республику Казахстан или перевозка лица через территорию Республики Казахстан из одного иностранного государства в другое государство в целях совершения таких деяний наказываются лишением свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества. 4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они: 1) совершены преступной группой; 2) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия, — наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества.