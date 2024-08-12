Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаркандской области обнаружены посадки запрещенных растений

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Самаркандской области 1 августа был проведен специальный оперативный рейд, в ходе которого были выявлены посадки каннабиса. Операция была организована сотрудниками органов внутренних дел Самаркандской области, передает корреспондент Podrobno.uz.

Во время мероприятия был проведен осмотр дома жителя махалли «Янгиарик», 1976 года рождения. В ходе проверки выяснилось, что мужчина выращивал 670 кустов каннабиса на своем приусадебном участке. Также в доме обнаружили и изъяли 15,3 килограмма марихуаны.

По этому делу возбуждено уголовное производство по части 2 статьи «Выращивание запрещённых культур» и части 5 статьи УК РУз «Незаконное производство, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами с целью сбыта, а также их сбыт».

Подозреваемому может грозить до 20 лет тюремного заключения.