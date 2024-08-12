В Самаркандской области обнаружены посадки запрещенных растений

Во время мероприятия был проведен осмотр дома жителя махалли «Янгиарик», 1976 года рождения. В ходе проверки выяснилось, что мужчина выращивал 670 кустов каннабиса на своем приусадебном участке. Также в доме обнаружили и изъяли 15,3 килограмма марихуаны.
По этому делу возбуждено уголовное производство по части 2 статьи «Выращивание запрещённых культур» и части 5 статьи УК РУз «Незаконное производство, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами с целью сбыта, а также их сбыт».
Подозреваемому может грозить до 20 лет тюремного заключения.