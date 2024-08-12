В Самаркандской области обнаружены посадки запрещенных растений

По этому делу возбуждено уголовное производство по части 2 статьи «Выращивание запрещённых культур» и части 5 статьи УК РУз «Незаконное производство, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами с целью сбыта, а также их сбыт».