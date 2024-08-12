В Петербурге из-за ремонта обрушилось межэтажное перекрытие дома

Это уже второй серьезный инцидент в жилом фонде города с начала августа. 4 августа и в ночь на 5 августа в Петроградском районе Санкт-Петербурга произошло обрушение межэтажных перекрытий и других конструкций жилого дома 1/44 по Большой Зелениной улице. Жители были эвакуированы и расселены в маневренном фонде. По факту обрушения возбуждено уголовное дело.