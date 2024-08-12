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В Петербурге из-за ремонта обрушилось межэтажное перекрытие дома

Межэтажное перекрытие обрушилось в ходе проведения ремонта в доме № 46 по Гороховой улице в Центральном районе Санкт-Петербурга.

Как сообщили в районной администрации, разрушилось межэтажное перекрытие между четвертым этажом и чердачным помещением. Ремонтные работы были организованы собственниками одной из квартир.

«В результате инцидента никто не пострадал», — отметили власти.

Сотрудники управляющей компании и МЧС проводят обследование здания.

Это уже второй серьезный инцидент в жилом фонде города с начала августа. 4 августа и в ночь на 5 августа в Петроградском районе Санкт-Петербурга произошло обрушение межэтажных перекрытий и других конструкций жилого дома 1/44 по Большой Зелениной улице. Жители были эвакуированы и расселены в маневренном фонде. По факту обрушения возбуждено уголовное дело.

МЧС