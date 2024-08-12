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Оценена вероятность мобилизации из-за боев в Курской области

Потребности в проведении в России новой мобилизации из-за событий в Курской области нет. Об этом глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов сообщил Telegram-каналу Shot.

Источник: РИА "Новости"

Политик подчеркнул, что российских бойцов на указанном участке хватает для ведения боевых действий.

6 августа украинские подразделения перешли государственную границу России в Курской области. После этого Минобороны сообщило о боях в приграничных районах. Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов пообещал разгромить вторгшегося на российскую территорию противника.

Ранее на вопрос о возможности объявления новой мобилизации ответил коллега Картаполова по оборонному комитету Госдумы депутат Виктор Заварзин. Он заявил, что такой вопрос на повестке не стоит и напомнил, что в зоне проведения специальной военной операции на стороне России сражаются около 700 тысяч человек.

Госдума