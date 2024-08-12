Оценена вероятность мобилизации из-за боев в Курской области

Ранее на вопрос о возможности объявления новой мобилизации ответил коллега Картаполова по оборонному комитету Госдумы депутат Виктор Заварзин. Он заявил, что такой вопрос на повестке не стоит и напомнил, что в зоне проведения специальной военной операции на стороне России сражаются около 700 тысяч человек.