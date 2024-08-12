В ДТП с военным КАМАЗом в Волгограде погиб реставратор Сергей Типайлов

— Такой велосипед, как у Сергея, с колесами разной величины, был единственным в Волгограде. Когда он на нем катался в городе, все обращали на него внимание. Да у него было много таких необычных великов, которые он воссоздавал своими руками. Он был необыкновенно увлеченным человеком. Последний раз мы встречались на Параде Победы на площади Павших борцов 9 мая этого года. Для участия в колонне ретро-техники он специально восстановил мотоцикл времен Великой Отечественной войны М-72. Я потрясен, не могу поверить, что Сергея больше нет, — признался Алексей.