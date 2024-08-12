В ДТП с военным КАМАЗом в Волгограде погиб реставратор Сергей Типайлов

Сергей Типайлов накануне, 11 августа, как обычно он делал в выходные, совершал в центре города велопробежку с супругой Анастасией и двумя детьми. Его сбил КАМАЗ на пешеходном переходе напротив стадиона «Волгоград Арена» на глазах его семьи. После этого грузовик помчался дальше, где совершил еще одну аварию на ЦПКиО, врезавшись в ретро-автомобиль. В результате этого ДТП пострадал еще один человек.
Брошенный водителем КАМАЗ обнаружили недалеко от второго места происшествия. По предварительным данным, за рулем мог находиться мобилизованный, который угнал грузовик из военной части.
Погибший Сергей Типайлов был известен в Волгограде своим увлечением — он восстанавливал ретро-велосипеды. На одном из таких велосипедах, с необычными колесами, одно из которых было больше другого, он и попал под мчавшийся на красный свет по проспекту Ленина грузовик.
Товарищ Сергея, Алексей Никулин, в разговоре с корреспондентом V102.RU рассказал, что хорошо знал погибшего.
— Такой велосипед, как у Сергея, с колесами разной величины, был единственным в Волгограде. Когда он на нем катался в городе, все обращали на него внимание. Да у него было много таких необычных великов, которые он воссоздавал своими руками. Он был необыкновенно увлеченным человеком. Последний раз мы встречались на Параде Победы на площади Павших борцов 9 мая этого года. Для участия в колонне ретро-техники он специально восстановил мотоцикл времен Великой Отечественной войны М-72. Я потрясен, не могу поверить, что Сергея больше нет, — признался Алексей.