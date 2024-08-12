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В СУ СК РФ взяли на контроль дело о хищении средств у военных в госпитале Ростова

Александр Бастрыкин потребовал доложить информацию о хищении средств у военных в госпитале Ростова-на-Дону.

В СУ СК РФ поручили доложить информацию о хищении средств у военных в госпитале Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в федеральном ведомстве 12 августа.

Согласно опубликованной информации, в феврале этого года несколько неизвестных проникли в военный госпиталь донской столицы. Они украли у военнослужащего деньги, а затем скрылись. Позже ситуация повторилась.

— Отмечается, что в органах внутренних дел достаточных мер к установлению фигурантов и привлечению их к ответственности не принимается, — говорится в сообщении.

Руководителю СУ СК по Ростовской области поручили представить доклад по ситуации с учетом озвученных в публичном пространстве доводов.

СК