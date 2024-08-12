В СУ СК РФ взяли на контроль дело о хищении средств у военных в госпитале Ростова

В СУ СК РФ поручили доложить информацию о хищении средств у военных в госпитале Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в федеральном ведомстве 12 августа.
Согласно опубликованной информации, в феврале этого года несколько неизвестных проникли в военный госпиталь донской столицы. Они украли у военнослужащего деньги, а затем скрылись. Позже ситуация повторилась.
— Отмечается, что в органах внутренних дел достаточных мер к установлению фигурантов и привлечению их к ответственности не принимается, — говорится в сообщении.
Руководителю СУ СК по Ростовской области поручили представить доклад по ситуации с учетом озвученных в публичном пространстве доводов.