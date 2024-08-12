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За неделю более полусотни человек пострадали в ДТП в Иркутской области

За этот же период в авариях погибли семь человек.

Источник: Комсомольская правда

За период с 5 по 11 августа на территории Иркутской области погибли семь человек, а пострадали 40 взрослых и 11 детей. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области в семи случаях автовладельцы сели за руль без водительского удостоверения.

— В трех ДТП у водителей было установлено состояние опьянения, один — отказался пройти медицинское освидетельствование. В пяти случаях виновники автоаварий покинули место происшествия, — поделились инспекторы.

Чаще всего аварии происходили из-за неправильно выбранной скорости, несоблюдения правил проезда, выезда на встречку и вождения в состоянии опьянения. Также ДТП происходили из-за ненадлежащего состояния дорог.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Аларском районе в ночь на 12 августа столкнулся «Лексус» и грузовой автомобиль «Вольво». Два человека из иномарки были госпитализированы в больницу.