За неделю более полусотни человек пострадали в ДТП в Иркутской области

За период с 5 по 11 августа на территории Иркутской области погибли семь человек, а пострадали 40 взрослых и 11 детей. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области в семи случаях автовладельцы сели за руль без водительского удостоверения.