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Убитая неадекватным украинцем в Перу женщина оказалась жительницей Владивостока: что известно

ВЛАДИВОСТОК, 12 августа, ФедералПресс. 44-летняя женщина, которую жестоко убил уроженец Украины в Перу, оказалась жительницей Владивостока. Людмила Лазаренко была замужем, воспитывала двоих детей.

Источник: Reuters

«Мужчина запер ее в помещении, избил до смерти и после этого расчленил тело», — пишет телеграм-канал Shot.

Людмила, как стало известно из данных в ее соцсетях, родом из Владивостока, но жила в Таиланде. У женщины были муж и двое детей. В Перу она поехала для прохождения духовных практик — россиянка была ученицей шамана.

Убивший Людмилу Лазаренко гражданин Украины был ранее знаком с женщиной, пишет Shot. Они встретились в центре комплексного развития Dos Mundos.

Ранее сообщалось о том, что подозреваемый в убийстве россиянки украинец, вероятно, был под воздействием наркотиков. Мужчина вел себя неадекватно во время задержания.