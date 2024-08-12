Убитая неадекватным украинцем в Перу женщина оказалась жительницей Владивостока: что известно

«Мужчина запер ее в помещении, избил до смерти и после этого расчленил тело», — пишет телеграм-канал Shot.
Людмила, как стало известно из данных в ее соцсетях, родом из Владивостока, но жила в Таиланде. У женщины были муж и двое детей. В Перу она поехала для прохождения духовных практик — россиянка была ученицей шамана.
Убивший Людмилу Лазаренко гражданин Украины был ранее знаком с женщиной, пишет Shot. Они встретились в центре комплексного развития Dos Mundos.
Ранее сообщалось о том, что подозреваемый в убийстве россиянки украинец, вероятно, был под воздействием наркотиков. Мужчина вел себя неадекватно во время задержания.