Сегодня ночью в СНТ «Строитель» в Воронеже сгорел дачный дом

49-летний хозяин дома госпитализирован в БСМП.
В понедельник, 12 августа, в 04:29 в службу МЧС поступил сигнал о возгорании дома в Советском районе города Воронежа. В Дальних садах в СНТ «Строитель» на улице Березовой горел дачный домик площадью 12 квадратных метров.
Пожар тушили 12 спасателей с помощью трех единиц техники. Огонь был ликвидирован через 11 минут — в 04:40. По информации пресс-службы МЧС, жилище полностью сгорело.
К сожалению, пострадал хозяин дома 1975 года рождения. Его доставили на скорой помощи в больницу.