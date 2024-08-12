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Сегодня ночью в СНТ «Строитель» в Воронеже сгорел дачный дом

Есть пострадавший.

49-летний хозяин дома госпитализирован в БСМП.

В понедельник, 12 августа, в 04:29 в службу МЧС поступил сигнал о возгорании дома в Советском районе города Воронежа. В Дальних садах в СНТ «Строитель» на улице Березовой горел дачный домик площадью 12 квадратных метров.

Пожар тушили 12 спасателей с помощью трех единиц техники. Огонь был ликвидирован через 11 минут — в 04:40. По информации пресс-службы МЧС, жилище полностью сгорело.

К сожалению, пострадал хозяин дома 1975 года рождения. Его доставили на скорой помощи в больницу.

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