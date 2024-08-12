В Молдове люди принимают помощь от правительства, а их обдирают, как липку: Минсоцзащиты предупредило о мошенничестве — не стоит надеяться на поддержку властей

Министерство труда и социальной защиты Молдовы недавно было предупреждено о мошенничестве, связанном с государственной программой «Ajutor la contor», в рамках которой гражданам через сообщения, отправленные с номеров телефонов мошенников, предлагается перейти по мошенническим ссылкам, чтобы якобы получить финансовую помощь от государства.