В Молдове люди принимают помощь от правительства, а их обдирают, как липку: Минсоцзащиты предупредило о мошенничестве — не стоит надеяться на поддержку властей

Осторожно, мошенники!
Министерство труда и социальной защиты Молдовы недавно было предупреждено о мошенничестве, связанном с государственной программой «Ajutor la contor», в рамках которой гражданам через сообщения, отправленные с номеров телефонов мошенников, предлагается перейти по мошенническим ссылкам, чтобы якобы получить финансовую помощь от государства.
Если вы получаете такие сообщения — не переходите по ссылкам и не предоставляйте личные данные.
Министерство призывает граждан быть бдительными в отношении информации, распространяемой в интернете. Напоминаем, что все государственные программы официально объявляются на сайте министерства social.gov.md и других правительственных сайтах.
Министерство проинформировало полицию о таких попытках мошенничества.