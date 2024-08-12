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В Молдове люди принимают помощь от правительства, а их обдирают, как липку: Минсоцзащиты предупредило о мошенничестве — не стоит надеяться на поддержку властей

Министерство призывает граждан быть бдительными в отношении информации, распространяемой в интернете.

Осторожно, мошенники!

Министерство труда и социальной защиты Молдовы недавно было предупреждено о мошенничестве, связанном с государственной программой «Ajutor la contor», в рамках которой гражданам через сообщения, отправленные с номеров телефонов мошенников, предлагается перейти по мошенническим ссылкам, чтобы якобы получить финансовую помощь от государства.

Если вы получаете такие сообщения — не переходите по ссылкам и не предоставляйте личные данные.

Министерство призывает граждан быть бдительными в отношении информации, распространяемой в интернете. Напоминаем, что все государственные программы официально объявляются на сайте министерства social.gov.md и других правительственных сайтах.

Министерство проинформировало полицию о таких попытках мошенничества.