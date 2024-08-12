МЧС назвало причину экстренной эвакуации посетителей ТЦ «ОZ Молл»

По словам очевидцев, их попросили незамедлительно покинуть торговый центр и отойти от здания. Данная ситуация вызвала волнение и беспокойство у посетителей ТЦ.



Причину внезапной эвакуации объяснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Выяснилось, что произошедший инцидент связан с проведением тренировок.



Ранее «Новая Кубань» писала, что в Новороссийске эвакуировали людей из ТЦ «Черноморский». Известно, что причиной этому послужило сообщение об угрозе взрыва, поступившее в одно из кафе, которые расположены в торговом центре. С целью проведения проверки данной информации на место были направлены сотрудники полиции.