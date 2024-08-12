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МЧС назвало причину экстренной эвакуации посетителей ТЦ «ОZ Молл»

В Краснодаре вчера вечером, 11 августа, произошла экстренная эвакуация посетителей ТЦ «ОZ Молл». Информация об этом стала появляться в местных пабликах около 19:00.

По словам очевидцев, их попросили незамедлительно покинуть торговый центр и отойти от здания. Данная ситуация вызвала волнение и беспокойство у посетителей ТЦ.

Причину внезапной эвакуации объяснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Выяснилось, что произошедший инцидент связан с проведением тренировок.

Ранее «Новая Кубань» писала, что в Новороссийске эвакуировали людей из ТЦ «Черноморский». Известно, что причиной этому послужило сообщение об угрозе взрыва, поступившее в одно из кафе, которые расположены в торговом центре. С целью проведения проверки данной информации на место были направлены сотрудники полиции.

МЧС