Стало известно состояние выживших в ДТП в Волгоградской области детей

Напомним, 10 августа вечером на 22-м км трассы Иловля — Ольховка столкнулись ВАЗ-2107 и «Фольксваген Каравелла». От полученных травм скончался водитель ВАЗа.
Трое детей 4, 7 и 11 лет, также находившихся в салоне отечественного автомобиля, получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.
В облздраве сообщили, что все трое были доставлены в травматологическое и хирургическое отделения больницы № 7. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.
В настоящее время они продолжают лечение.