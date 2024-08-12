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Стало известно состояние выживших в ДТП в Волгоградской области детей

Состояние всех троих оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, 10 августа вечером на 22-м км трассы Иловля — Ольховка столкнулись ВАЗ-2107 и «Фольксваген Каравелла». От полученных травм скончался водитель ВАЗа.

Трое детей 4, 7 и 11 лет, также находившихся в салоне отечественного автомобиля, получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

В облздраве сообщили, что все трое были доставлены в травматологическое и хирургическое отделения больницы № 7. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

В настоящее время они продолжают лечение.