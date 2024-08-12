В Омске на ребёнка упал кусок шифера с пятиэтажного дома

В паблике во ВКонтакте «ЧП Омск» местный житель рассказал о происшествии, которое случилось 16 июля этого года. Вечером в этот день 10-летняя дочь омича сидела на лавочке возле дома на 21-й Амурской, 14А. В какой-то момент с крыши пятиэтажного дома упал большой кусок шифера, который ударил ребёнка по руке.
«Уму непостижимо, что произошло, если бы шифер чуть отклонился, ведь это могло привести к летальным последствиям», — рассказал омич.
В больнице оказалось, что у ребёнка сильный ушиб, перелома не обнаружили. Информацию о произошедшем медицинские работники передали полиции. На следующий день правоохранители отправили девочку на медицинскую экспертизу и осмотрели место происшествия.
«Однако сотрудники жилищно-коммунальных служб не привлечены, опасность дальнейшего падения шифера не устраняется и какие-либо меры не предпринимаются», — написано в посте.