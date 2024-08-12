В Омске на ребёнка упал кусок шифера с пятиэтажного дома

В паблике во ВКонтакте «ЧП Омск» местный житель рассказал о происшествии, которое случилось 16 июля этого года. Вечером в этот день 10-летняя дочь омича сидела на лавочке возле дома на 21-й Амурской, 14А. В какой-то момент с крыши пятиэтажного дома упал большой кусок шифера, который ударил ребёнка по руке.