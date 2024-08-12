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Организатору наркопритона в Алматы вынесли приговор

Организатору наркопритона в Алматы вынесли приговор, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Источник: Nur.kz

В апреле полицейские Алматы ликвидировали наркопритон.

«Один из жителей Ауэзовского района в своем квартире организовал притон, с предоставлением помещения для употребления героина. В ходе проверки оперативной информации установлен собственник жилья. Во время обыска квартиры изъяты электронные весы, неиспользованные шприцы, также свертки с веществами растительного происхождения и в порошкообразном виде. По данному факту начато досудебное расследование. Назначена судебно-химическая экспертиза», — информировали тогда в управлении по противодействию наркопреступности ДП Алматы.

Приговором Ауэзовского районного суда мужчина признан виновным в совершении уголовных правонарушений и лишен свободы сроком на три года.