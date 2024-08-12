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За неделю в Ростовской области из огня спасли 14 человек

В Ростовской области за неделю произошло больше 100 пожаров, спасли 14 человек.

Источник: Комсомольская правда

С 5 по 11 августа 2024 года в Ростовской области потушили 105 пожаров, были спасены люди. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по региону.

— Выезжали на 105 пожаров, было спасено 14 человек. Кроме того, произошло 24 возгорания сухой растительности на общей площади в 0,6 га, — говорится в сводке экстренного ведомства.

Также за семь дней представители МЧС ликвидировали последствия 29 ДТП. Помощь оказали в 3 случаях, спасли 14 человек. На водных объектах случилось еще пять происшествий, погибли пять человек.