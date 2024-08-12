При пожаре в квартире в Столбцах погиб мужчина

В 20.34 11 августа в МЧС поступила информация о пожаре в квартире на первом этаже двухэтажного многоквартирного дома в райцентре Столбцы Минской области по ул. Танкистов. Спасатели на месте пожара обнаружили погибшего хозяина жилища 1963 года рождения.



Причины пожара и гибели мужчины устанавливаются.