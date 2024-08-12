Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При пожаре в квартире в Столбцах погиб мужчина

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в квартире в Столбцах погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

В 20.34 11 августа в МЧС поступила информация о пожаре в квартире на первом этаже двухэтажного многоквартирного дома в райцентре Столбцы Минской области по ул. Танкистов. Спасатели на месте пожара обнаружили погибшего хозяина жилища 1963 года рождения.

Причины пожара и гибели мужчины устанавливаются.

пожары