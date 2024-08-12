Группировка ВСУ попала в окружение в ДНР

Сообщается, что группировка находится под постоянным огневым контролем ВС РФ.
Также Кимаковский отметил, что российские войска достигают успехов по всей линии фронта, в особенности возле поселка Гродовка и города Новогродовка на Покровском направлении и возле Константиновки на Угледарском направлении, где им удалось выровнять линию обороны вдоль трассы снабжения украинской группировки в Угледаре.
9 августа Кимаковский заявил, что ВС РФ «фактически зачистили» Ивановку на западе ДНР и движутся к Гродовке.
До этого он сообщал, что российские войска приступили к штурму Торецка (ранее — Дзержинск) в ДНР. По его словам, ггород зажимается «в клещи» с двух сторон, в то время как украинская армия отодвигает свои передовые позиции уже ближе к центру города.