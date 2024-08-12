Краснодарцы пожаловались Бастрыкину на произвол мигрантов

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после поступления в онлайн-приемную ведомства жалобы от краснодарцев на мигрантов. Горожане рассказали, что иностранцы нарушают общественный порядок, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Инфоцентр СКР.
Жители кубанской столицы пожаловались на толпы мигрантов. По словам авторов жалобы, многие иностранцы появляются на улицах города в состоянии алкогольного опьянения, употребляют наркотические вещества.
В региональном управлении Следкома инициирована процессуальная проверка по обращению краснодарцев, о результатах которой доложат Александру Бастрыкину. Исполнение поручения контролируется сотрудниками центрального аппарата ведомства.
Напомним, ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о результатах проверки по жалобе жителей Сочи на мигрантов, которые незаконно заселили один из самостроев на курорте. Горожане утверждают, что в доме находится большое количество иностранцев, многие из которых нарушают общественный порядок.