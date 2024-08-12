Краснодарцы пожаловались Бастрыкину на произвол мигрантов

Напомним, ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о результатах проверки по жалобе жителей Сочи на мигрантов, которые незаконно заселили один из самостроев на курорте. Горожане утверждают, что в доме находится большое количество иностранцев, многие из которых нарушают общественный порядок.