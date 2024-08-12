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27-летний волгоградский доброволец Юрий Нерода погиб на СВО

В хуторе Новокиевский Новоаннинского района Волгоградской области завтра, 13 августа, похоронят погибшего на СВО Юрия Нероду. Как рассказали V102.RU в администрации сельского поселения, Юрию было 27 лет.

Он родился в хуторе Новокиевский, отслужил срочную службу. После этого трудился в разных местах — работал вахтой в Москве охранником, доставщиком товаров на автомобиле.

Свою семью Юрий создать не успел. У него остались мама и две сестры. Со своей мамой он некоторое время назад переехал в станицу Преображенская, откуда и ушел на СВО добровольцем, подписав контракт с Министерством обороны в июне 2023 года.

Погиб Юрий Нерода 4 августа. Похоронить его решили на кладбище хутора Новокиевский, где уже покоятся его отец и другие родственники.

Земляки Юрия скорбят и выражают соболезнование родным погибшего.