27-летний волгоградский доброволец Юрий Нерода погиб на СВО

Он родился в хуторе Новокиевский, отслужил срочную службу. После этого трудился в разных местах — работал вахтой в Москве охранником, доставщиком товаров на автомобиле.
Свою семью Юрий создать не успел. У него остались мама и две сестры. Со своей мамой он некоторое время назад переехал в станицу Преображенская, откуда и ушел на СВО добровольцем, подписав контракт с Министерством обороны в июне 2023 года.
Погиб Юрий Нерода 4 августа. Похоронить его решили на кладбище хутора Новокиевский, где уже покоятся его отец и другие родственники.
Земляки Юрия скорбят и выражают соболезнование родным погибшего.