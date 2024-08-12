В Казани стартовал процесс над женщиной, обвиняемой в сожжении детей и родни

Трагедия произошла в деревне Саитово Тукаевского района 18 июня прошлого года. Загорелся дом, в котором проживала семья из восьми человек. 28-летняя Ильмира Гарданова в тот день вышла из здания, чтобы заняться делами во дворе, и в этот момент случился пожар. Ее супруг находился на улице, но, увидев пламя, забежал в горящий дом. Он пытался спасти детей и остальных родственников, но сам погиб в огне.