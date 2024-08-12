35-летнего мужчину обвиняют в ложном сообщении об акте терроризма в Иркутске

Полицейские из отдела МВД России «Эхирит-Булагатский» с помощью своих коллег из других ведомств задержали мужчину в Хабаровске, которого подозревают в ложном сообщении об акте теракта. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Оперативники выяснили, что 35-летний мужчина в феврале 2023 года позвонил на телефоны военных и специальных объектов в Эхирит-Булагатском и Баяндаевском районах Иркутской области и сказал, что там находятся опасные предметы.
— По данному факту завели уголовное дело по части 2,3 статьи 207 УК РФ. Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде штрафа в размере 2 миллионов рублей или лишением свободы на срок до 10 лет. Задержанного доставили в Иркутск, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Полицейские на постоянной основе разыскивают тех, кто сообщает о ложных угрозах, опасных для жизни людей. К каждому подобному сообщению относятся очень серьезно, а после получения подобного звонка проводят проверки зданий, попавших под внимание преступников.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что до конца 2024 года в Иркутске отремонтируют мемориал «Вечный огонь».