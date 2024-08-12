35-летнего мужчину обвиняют в ложном сообщении об акте терроризма в Иркутске

Полицейские из отдела МВД России «Эхирит-Булагатский» с помощью своих коллег из других ведомств задержали мужчину в Хабаровске, которого подозревают в ложном сообщении об акте теракта. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.