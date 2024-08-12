«Я кричала — уберите собаку!»: в Новосибирске бойцовский пес чуть не загрыз джек-рассел-терьера

— В этот же день я обратилась к участковому, но мне сказали, что никто не будет искать владельца собаки, которая напала на мою. Заявление не приняли. Я написала еще в чат дома, чтобы соседи посмотрели и подсказали, где искать хозяина собаки, думала, может быть, он сам обозначит себя, но нет, — говорит девушка.