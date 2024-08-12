«Я кричала — уберите собаку!»: в Новосибирске бойцовский пес чуть не загрыз джек-рассел-терьера

В Новосибирске бойцовская собака чуть не разорвала джек-рассел-терьера. Он гулял вместе с хозяйкой на улице Дмитрия Шмонина.
— Мы возвращались домой, пес был на поводке. Перешли через дорогу, около нее есть огороженная площадка для выгула. На ней была собака, предположительно породы ротвейлер. Она увидела нас, навалилась на калитку лапами и побежала к нам, — рассказала КП-Новосибирск Анастасия, владелица терьера.
Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Видно, как собака сносит терьера и мотает из стороны в сторону. Рядом бегает ее хозяин и пытается разжать питомцу пасть. Анастасия в это время тянула своего питомца за поводок к себе.
— Я кричала: «Заберите собаку!». Когда хозяин разжал своему челюсти, я забрала терьера и побежала домой. Мы обратились в ветклинику. У нашего пса три глубокие рваные раны, у него опухла лапа, — говорит девушка.
Сейчас терьеру колют антибиотики, а раны обрабатывают.
— В этот же день я обратилась к участковому, но мне сказали, что никто не будет искать владельца собаки, которая напала на мою. Заявление не приняли. Я написала еще в чат дома, чтобы соседи посмотрели и подсказали, где искать хозяина собаки, думала, может быть, он сам обозначит себя, но нет, — говорит девушка.
Анастасия также обратилась за помощью в прокуратуру, чтобы ей помогли зарегистрировать заявление и найти владельца пса.
— Эта площадка под окнами нашего дома. Мы смотрим каждый день на нее, но больше там эту собаку не видели. Я хочу найти хозяина, чтобы он оплатил лечение, — рассказала Анастасия.
В ГУ МВД России по Новосибирской области рассказали, что заявление от владелицы собаки приняли. Они начали проверку.