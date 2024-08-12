Глава Беловского района Курской области призвал жителей уехать

На следующий день утром чиновник записал видеообращение на центральной площади слободы Белая (административный центр района), в котором заявил о «непонятных некоторых моментах на приграничных территориях». «К сожалению, события, которые произошли вчера по заходу диверсионно-разведывательных групп на нашу территорию, создали очень много суматохи и паники. В настоящее время ситуация стабильная, но очень напряженная», — отметил он.