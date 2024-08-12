Волгоградца обвиняют в мошенничестве с муниципальной землей

Установлено, что в августе 2023 года с использованием поддельного правоустанавливающего документа он оформил в собственность земельный участок на территории Волгограда. Однако данная земля находилась в муниципальной собственности и никому не предоставлялась. Сумма ущерба оценивается в 800 тысяч рублей.