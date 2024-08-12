Четверо омичей получили травмы в ДТП в минувшее воскресенье

Среди нарушений в ведомстве выделили: управление автомобилем в пьяном состоянии и отказ от прохождения медицинского освидетельствования — 19, нарушения правил ПДД, которые совершили пешеходы — 41, нарушения правил перевозки детей — 34, проезд на красных сигнал светофора — 1, нарушения правил перехода по зебре — 25.