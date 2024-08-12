Четверо омичей получили травмы в ДТП в минувшее воскресенье

В Омской области за минувшее воскресенье четверо человек пострадали в авариях. Госавтоинспекция завела 547 административных дел за нарушения правил дорожного происшествия.
О степени травм и состоянии пострадавших ничего не сообщается.
Среди нарушений в ведомстве выделили: управление автомобилем в пьяном состоянии и отказ от прохождения медицинского освидетельствования — 19, нарушения правил ПДД, которые совершили пешеходы — 41, нарушения правил перевозки детей — 34, проезд на красных сигнал светофора — 1, нарушения правил перехода по зебре — 25.
Ранее мы писали, что омский водитель не справился с управлением и погубил товарища.