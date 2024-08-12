Жителя Чусового будут судить за сбыт 22 тысяч пачек контрафактного табака

В Пермском крае завершили расследование уголовного дела в отношении 58-летнего жителя Лысьвы. Его обвиняют в сбыте немаркированных табачных изделий и незаконном использовании чужого товарного знака.
В ходе следствия сотрудники отдела МВД РФ «Чусовской» выяснили, мужчина с марта по сентябрь 2022 года на Центральном рынке в Перми на Центральном рынке у неустановленных лиц незаконно приобрел крупную партию немаркированных табачных изделий. Он их перевез сигареты в Чусовой, разместил на витринах и хранил в складских помещениях, принадлежащего ему торговому павильону.
Чусовлянин не имел соответствующих соглашений с правообладателем, незаконно использовал три чужих товарных знака, осуществлял реализацию табачной продукции под видом оригинальной.
В ходе обысков, в торговой точке предпринимателя и складском помещении павильона полиция обнаружила и изъяла около 22 тыс. пачек табачных изделий. На части из были наклеены специальные марки с признаками подделки, другая часть продукции оказалась без акцизных марок.
Причиненный правообладателям товарных знаков ущерб составил более 1,5 млн руб.
«КП-Пермь» в пресс-служба отдела МВД РФ «Чусовской» сообщили, на период предварительного следствия обвиняемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Материалы уголовного дела передали в суд для рассмотрения по существу.
Жителю Чусового по одной из предъявленных уголовных статей грозит лишение свободы на срок до 6 лет.