Жителя Чусового будут судить за сбыт 22 тысяч пачек контрафактного табака

В ходе следствия сотрудники отдела МВД РФ «Чусовской» выяснили, мужчина с марта по сентябрь 2022 года на Центральном рынке в Перми на Центральном рынке у неустановленных лиц незаконно приобрел крупную партию немаркированных табачных изделий. Он их перевез сигареты в Чусовой, разместил на витринах и хранил в складских помещениях, принадлежащего ему торговому павильону.