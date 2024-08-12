СМИ: в штабах ВСУ не хватает людей из-за решения Сырского отправить их на фронт

«По указанию Сырского все тыловики должны съездить на фронт хотя бы на одну ротацию. Поэтому сейчас людей в штабах реально не хватает. Штабисты не успевают прорабатывать все рапорты, поэтому некоторые из них теряются», — приводит издание слова источника.
В конце марта Сырский утверждал, что после проведенного армейским руководством пересмотра численности частей, не участвовавших в боях, на фронт удалось направить «тысячи военнослужащих».
Позднее начальник главного управления оборонного планирования Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Евгений Острянский заявил, что штат Генштаба сократят на 60% в рамках мероприятий по оптимизации и реформированию. По его словам, за счет высвобождающегося личного состава доукомплектуют в том числе боевые воинские части.
В августе газета The Wall Street Journal информировала, что Киеву становится все сложнее призывать мужчин в армию, а сами ВСУ «испытывают нехватку людей и отчаянно нуждаются в резервах». С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. С 18 мая в стране вступил в силу скандальный закон об ужесточении мобилизации, который позволяет призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. Мужчины пытаются убегать от сотрудников военкоматов на улицах, выехать из страны по поддельным справкам либо нелегально, зачастую рискуя жизнью.