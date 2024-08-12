Гидроцикл на скорости врезался в тюбинг с людьми на водохранилище в Казахстане

«Согласно данным ДП Туркестанской области, 8 августа 24 года в 15.48 на одной из зон отдыха Шардаринского водохранилища произошло столкновения гидроцикла с тюбингом, прицепленным к моторной лодке. В тюбинге находились три человека. В результате происшествия пострадали все трое граждан. С различными травмами они были направлены на амбулаторное лечение, от госпитализации отказались», — пояснили в пресс-службе ведомства.