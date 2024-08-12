Гидроцикл на скорости врезался в тюбинг с людьми на водохранилище в Казахстане

На размещенных в социальных сетях кадрах видно, как гидроскутер на скорости врезается в тюбинг с отдыхающими. В результате столкновения водитель скутера упал в воду. В ДП Туркестанской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что инцидент произошел 8 августа на территории зоны отдыха на Шардаринском водохранилище.
«Водитель гидроцикла установлен и доставлен в полицию. По данному факту начато досудебное расследование. Гидроцикл водворен на штрафстоянку. Также принимаются меры по привлечению к ответственности лиц, предоставлявших водное транспортное средство в аренду отдыхающим», — рассказали в ведомстве.
В МЧС дополнили, что при мониторинге выявлена публикация о столкновении на воде гидроцикла с тюбингом. В ходе уточнения установлено, что происшествие произошло 8 августа. Однако на пульт «112» сообщений не поступало, как и в ДЧС Туркестанской области.
«Согласно данным ДП Туркестанской области, 8 августа 24 года в 15.48 на одной из зон отдыха Шардаринского водохранилища произошло столкновения гидроцикла с тюбингом, прицепленным к моторной лодке. В тюбинге находились три человека. В результате происшествия пострадали все трое граждан. С различными травмами они были направлены на амбулаторное лечение, от госпитализации отказались», — пояснили в пресс-службе ведомства.