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В Самаре силовики ловили мигрантов по подъездам

Полицейские повели рейд в микрорайоне Крутые Ключи.

В жилом секторе микрорайона Крутые Ключи ранним августовским утром сотрудники отдела по вопросам миграции, ППС, Гаи, ДНД и бойцы в ОМОН «Утес» Управления Росгвардии по региону проверили более 80 иностранцев и выявили 29 нарушений. Некоторые мигранты пытались скрыться от силовиков в подъездах и других местах, но были настигнуты.

Большинство иностранцев нарушили правила въезда или пребывания в РФ. Один из задержанных уклонялся от выдворения. Четверо будут выдворены, сообщили 12 августа 2024 года в ГУ МВД по Самарской области.