В Самаре силовики ловили мигрантов по подъездам

В жилом секторе микрорайона Крутые Ключи ранним августовским утром сотрудники отдела по вопросам миграции, ППС, Гаи, ДНД и бойцы в ОМОН «Утес» Управления Росгвардии по региону проверили более 80 иностранцев и выявили 29 нарушений. Некоторые мигранты пытались скрыться от силовиков в подъездах и других местах, но были настигнуты.