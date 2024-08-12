В Самаре силовики ловили мигрантов по подъездам

В жилом секторе микрорайона Крутые Ключи ранним августовским утром сотрудники отдела по вопросам миграции, ППС, Гаи, ДНД и бойцы в ОМОН «Утес» Управления Росгвардии по региону проверили более 80 иностранцев и выявили 29 нарушений. Некоторые мигранты пытались скрыться от силовиков в подъездах и других местах, но были настигнуты.
Большинство иностранцев нарушили правила въезда или пребывания в РФ. Один из задержанных уклонялся от выдворения. Четверо будут выдворены, сообщили 12 августа 2024 года в ГУ МВД по Самарской области.