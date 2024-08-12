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В Воронеже столкнулись и загорелись мотоцикл и легковушка

На окружной в Воронеже пострадал мотоциклист после столкновения с «Фордом».

Источник: ГАИ Воронежской области

Воронежские сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал мотоциклист. Авария произошла вечером 11 августа.

Около 22.55 на улице Антонова-Овсеенко, по предварительным данным полиции, 37-летний водитель мотоцикла «Кавасаки ZR750N», следовавший со стороны бульвара Победы в направлении Московского проспекта, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «Форд Фокус».

Мотоциклиста доставили в больницу с травмами.

Ранее сайт VRN.KP.RU сообщал, что в райцентре под Воронежем в перевернувшейся машине пострадала 16-летняя девушка.