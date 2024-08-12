В Воронеже столкнулись и загорелись мотоцикл и легковушка

Около 22.55 на улице Антонова-Овсеенко, по предварительным данным полиции, 37-летний водитель мотоцикла «Кавасаки ZR750N», следовавший со стороны бульвара Победы в направлении Московского проспекта, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «Форд Фокус».