В Воронеже столкнулись и загорелись мотоцикл и легковушка

Воронежские сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал мотоциклист. Авария произошла вечером 11 августа.
Около 22.55 на улице Антонова-Овсеенко, по предварительным данным полиции, 37-летний водитель мотоцикла «Кавасаки ZR750N», следовавший со стороны бульвара Победы в направлении Московского проспекта, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «Форд Фокус».
Мотоциклиста доставили в больницу с травмами.
Ранее сайт VRN.KP.RU сообщал, что в райцентре под Воронежем в перевернувшейся машине пострадала 16-летняя девушка.