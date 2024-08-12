«Вышла на улицу с электронной сигаретой, в нее и попал разряд»: 40-летнюю женщину убило молнией в Забайкалье

— Скорая констатировала ее смерть на месте происшествия, — сообщили в минздраве Забайкалья.
Местные жители рассказали, что разряд попал в электронную сигарету, которая была в руках женщины.
— Она вышла в туалет на территории частного дома и взяла с собой электронную сигарету. На улице в нее и ударила молния, — рассказал КП-Иркутск мужчина, знакомый с родственниками погибшей. — Насколько мне известно, она не местная, приехала сюда в гости. У погибшей остались двое детей.
Однако официального подтверждения того, что виной всему стало устройство, пока нет.
Однако то, что электронные устройства действительно могут притянуть разряд, подтверждают и ученые, и советуют в непогоду отключать девайсы, если находитесь на улице.
Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, как сибиряку удалось выжить после удара молнии. От сердца разряд отвел нательный крестик. Также этим летом после удара молнии в Иркутской области спасли 8-летнюю девочку.
Не слишком ли часто в Сибири стали происходить грозы, объяснил «КП» ученый Константин Пустовалов.