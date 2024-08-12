«Вышла на улицу с электронной сигаретой, в нее и попал разряд»: 40-летнюю женщину убило молнией в Забайкалье

— Она вышла в туалет на территории частного дома и взяла с собой электронную сигарету. На улице в нее и ударила молния, — рассказал КП-Иркутск мужчина, знакомый с родственниками погибшей. — Насколько мне известно, она не местная, приехала сюда в гости. У погибшей остались двое детей.