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«Вышла на улицу с электронной сигаретой, в нее и попал разряд»: 40-летнюю женщину убило молнией в Забайкалье

В селе Дульдурга, что в Забайкалье, 8 августа произошла трагедия — во время сильного ливня 40-летнюю женщину убило молнией. Информацию об этом КП-Иркутск подтвердили в пресс-службах краевого ГУ МВД и министерства здравоохранения.

— Скорая констатировала ее смерть на месте происшествия, — сообщили в минздраве Забайкалья.

Местные жители рассказали, что разряд попал в электронную сигарету, которая была в руках женщины.

— Она вышла в туалет на территории частного дома и взяла с собой электронную сигарету. На улице в нее и ударила молния, — рассказал КП-Иркутск мужчина, знакомый с родственниками погибшей. — Насколько мне известно, она не местная, приехала сюда в гости. У погибшей остались двое детей.

Однако официального подтверждения того, что виной всему стало устройство, пока нет.

Однако то, что электронные устройства действительно могут притянуть разряд, подтверждают и ученые, и советуют в непогоду отключать девайсы, если находитесь на улице.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, как сибиряку удалось выжить после удара молнии. От сердца разряд отвел нательный крестик. Также этим летом после удара молнии в Иркутской области спасли 8-летнюю девочку.

Не слишком ли часто в Сибири стали происходить грозы, объяснил «КП» ученый Константин Пустовалов.