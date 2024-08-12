Транспортная полиция изъяла катер, распоровший девушке живот в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.
ЧП произошло в районе пляжа Лоо ближе к вечеру 11 августа. По словам очевидцев, катер поплыл по зоне, где купались люди, и задел плывущую девушку винтом.
Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что 62-летний мужчина, управлявший маломерным судном, при развороте за буйками пляжа допустил наезд на несовершеннолетнюю. Пострадала 17-летняя девушка, ее с резаными травмами доставили в городскую больницу.
Проводится проверка. Собранные полицейскими материалы будут переданы в следственные органы.
Напомним, ранее в Сочи водитель на катере ударил по голове пловца и скрылся. Пострадавший в соцсетях рассказал, что чудом остался жив, оттолкнувшись от борта катера и таким образом не попав под винты. Инцидент случился 10 августа в Хостинском районе курорта, напротив пляжа «Мыс Видный».