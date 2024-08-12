Транспортная полиция изъяла катер, распоровший девушке живот в Сочи

Напомним, ранее в Сочи водитель на катере ударил по голове пловца и скрылся. Пострадавший в соцсетях рассказал, что чудом остался жив, оттолкнувшись от борта катера и таким образом не попав под винты. Инцидент случился 10 августа в Хостинском районе курорта, напротив пляжа «Мыс Видный».