В Сочи катер травмировал плавающую в море девушку

Информация об инциденте поступила в дежурную часть Сочинского ЛУ МВД России на транспорте, откуда выехала следственно-оперативная группа.
Как выяснилось, водитель 1962 года рождения при развороте за буйками пляжа наехал на несовершеннолетнюю. Пострадавшую с различными резаными травмами госпитализировали.
Судно изъяли. Специалисты проводят проверку. Материалы, собранные полицейскими, передадут в следственные органы.
Отметим, что это ЧП произошло накануне вечером и стало вторым подобным случаем в Сочи за вчерашний день. Днем напротив пляжа «Мыс Видный» Хостинского района катер наехал на мужчину.