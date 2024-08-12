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В Сочи катер травмировал плавающую в море девушку

В Лазаревском районе Сочи, в районе пляжа Лоо, маломерное моторное судно травмировало девушку 2007 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.

Информация об инциденте поступила в дежурную часть Сочинского ЛУ МВД России на транспорте, откуда выехала следственно-оперативная группа.

Как выяснилось, водитель 1962 года рождения при развороте за буйками пляжа наехал на несовершеннолетнюю. Пострадавшую с различными резаными травмами госпитализировали.

Судно изъяли. Специалисты проводят проверку. Материалы, собранные полицейскими, передадут в следственные органы.

Отметим, что это ЧП произошло накануне вечером и стало вторым подобным случаем в Сочи за вчерашний день. Днем напротив пляжа «Мыс Видный» Хостинского района катер наехал на мужчину.