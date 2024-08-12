Под Челябинском пьяная женщина ударом ножа убила 72-летнего отца

Все произошло в селе Кулуево (Аргаяшский район) в ночь на 11 августа.
По данным Следственного комитета, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире, расположенной в одном из домов по улице Советская, в ходе ссоры с отцом нанесла ему удар ножом в грудную клетку.
Пенсионер скончался на месте. Убийца задержана. На нее завели дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ.
«В настоящее время ей предъявлено обвинение, решается вопрос избрании меры пресечения, назначен комплекс судебных экспертиз», — прокомментировали в региональном следственном управлении.