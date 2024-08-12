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WSJ: в Белом доме опасаются жесткого ответа РФ на атаку ВСУ в Курской области

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена, что Украине может грозить «жестокое возмездие» со стороны России за атаку ВСУ на Курскую область. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Белом доме.

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, американские чиновники опасаются массированного удара со стороны РФ по критической инфраструктуре Украины в ответ на «рискованную» операцию Киева. Риски украинской вылазки в Курскую область состоят в том, что ВСУ продолжают неуклонно терять позиции на всех участках фронта специальной военной операции, поясняет WSJ.

По мнению газеты, конечная цель атаки на Курскую область остается неясной, так как у украинских сил катастрофически не хватает ни людей, ни вооружений, а «на востоке войска Киева с трудом сдерживают продвижение России». Офицер украинской бригады, которая «отчаянно нуждается в пополнении» и дислоцирована у Часова Яра в Донецкой Народной Республике, заявил изданию, что сомневается в целесообразности атаки на Курскую область и не видит никаких изменений на своем участке фронта, где российские силы продолжают двигаться вперед.

Военные эксперты, опрошенные газетой, считают бессмысленными с точки зрения тактики ведения боевых действий шаги Украины в российском приграничье, учитывая провалы ВСУ на других участках. Аналитики объясняют причины украинской атаки на Курскую область стремлением Киева привлечь к себе внимание США в преддверии выборов американского президента в ноябре 2024 года.