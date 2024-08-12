WSJ: в Белом доме опасаются жесткого ответа РФ на атаку ВСУ в Курской области

По информации издания, американские чиновники опасаются массированного удара со стороны РФ по критической инфраструктуре Украины в ответ на «рискованную» операцию Киева. Риски украинской вылазки в Курскую область состоят в том, что ВСУ продолжают неуклонно терять позиции на всех участках фронта специальной военной операции, поясняет WSJ.
По мнению газеты, конечная цель атаки на Курскую область остается неясной, так как у украинских сил катастрофически не хватает ни людей, ни вооружений, а «на востоке войска Киева с трудом сдерживают продвижение России». Офицер украинской бригады, которая «отчаянно нуждается в пополнении» и дислоцирована у Часова Яра в Донецкой Народной Республике, заявил изданию, что сомневается в целесообразности атаки на Курскую область и не видит никаких изменений на своем участке фронта, где российские силы продолжают двигаться вперед.
Военные эксперты, опрошенные газетой, считают бессмысленными с точки зрения тактики ведения боевых действий шаги Украины в российском приграничье, учитывая провалы ВСУ на других участках. Аналитики объясняют причины украинской атаки на Курскую область стремлением Киева привлечь к себе внимание США в преддверии выборов американского президента в ноябре 2024 года.