По мнению газеты, конечная цель атаки на Курскую область остается неясной, так как у украинских сил катастрофически не хватает ни людей, ни вооружений, а «на востоке войска Киева с трудом сдерживают продвижение России». Офицер украинской бригады, которая «отчаянно нуждается в пополнении» и дислоцирована у Часова Яра в Донецкой Народной Республике, заявил изданию, что сомневается в целесообразности атаки на Курскую область и не видит никаких изменений на своем участке фронта, где российские силы продолжают двигаться вперед.