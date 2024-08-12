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В центре Ростова-на-Дону произошла массовая драка, есть пострадавший

Участников массовой драки разогнали сотрудники полиции в центре Ростова-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В центре Ростова-на-Дону произошла массовая драка, во время которой пострадал человек. Как сообщили в соцсетях очевидцы, «в районе табачки одного из мужчин отправили в нокаут прямо на трамвайных путях, а затем приехала полиция».

Пост с видео был опубликован вчера, 11 августа. При этом по съемке нельзя сказать, что конфликт был ожесточенным, но на месте происшествия находилось довольно много людей, в том числе прохожих. Что произошло с пострадавшим и как он себя чувствует сейчас, неизвестно.

Ситуацию уже прокомментировали в донском главке МВД. В ведомстве уточнили, что все случилось на улице Максима Горького.

— После вызова сотрудники прибыли на место, но участники потасовки успели скрыться. Очевидцев уже опросили, сейчас выясняются личности участников разборки, проводится проверка, — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.