В центре Ростова-на-Дону произошла массовая драка, есть пострадавший

В центре Ростова-на-Дону произошла массовая драка, во время которой пострадал человек. Как сообщили в соцсетях очевидцы, «в районе табачки одного из мужчин отправили в нокаут прямо на трамвайных путях, а затем приехала полиция».
Пост с видео был опубликован вчера, 11 августа. При этом по съемке нельзя сказать, что конфликт был ожесточенным, но на месте происшествия находилось довольно много людей, в том числе прохожих. Что произошло с пострадавшим и как он себя чувствует сейчас, неизвестно.
Ситуацию уже прокомментировали в донском главке МВД. В ведомстве уточнили, что все случилось на улице Максима Горького.
— После вызова сотрудники прибыли на место, но участники потасовки успели скрыться. Очевидцев уже опросили, сейчас выясняются личности участников разборки, проводится проверка, — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.