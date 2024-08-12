В центре Ростова-на-Дону произошла массовая драка, есть пострадавший

Пост с видео был опубликован вчера, 11 августа. При этом по съемке нельзя сказать, что конфликт был ожесточенным, но на месте происшествия находилось довольно много людей, в том числе прохожих. Что произошло с пострадавшим и как он себя чувствует сейчас, неизвестно.