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Из-за дождей Башкирия введет режим ЧС на всей территории

В Башкирии готовят документы для объявления чрезвычайной ситуации регионального масштаба, сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов. Решение принято из-за обильных дождей, вызвавших переувлажнение почвы. Сельскохозяйственная техника не может начать уборку урожая, пояснил господин Фазрахманов.

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Источник: РИА "Новости"

«Таких годов еще не было. Введение региональной ЧС необходимо для пролонгации льготных кредитов, льготного лизинга и работы со страховыми компаниями», — сказал он.

По данным Башгидрометеоцентра, в июле в республике выпало рекордное количество осадков — 2,5 месячной нормы, а в южных и юго-восточных районах — до трех-четырех норм. Это стало причиной развития дождевых паводков.

Предыдущий рекорд по количеству осадков был зафиксирован в июле 1994 года, когда выпало 176% месячной нормы осадков. Дождевые паводки наблюдались в июле-августе в 1994 и 2000 году, августе 2013-го, июне-июле 2017-го и июне 2022 года.