Из-за дождей Башкирия введет режим ЧС на всей территории

Предыдущий рекорд по количеству осадков был зафиксирован в июле 1994 года, когда выпало 176% месячной нормы осадков. Дождевые паводки наблюдались в июле-августе в 1994 и 2000 году, августе 2013-го, июне-июле 2017-го и июне 2022 года.