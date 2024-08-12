Из-за дождей Башкирия введет режим ЧС на всей территории

«Таких годов еще не было. Введение региональной ЧС необходимо для пролонгации льготных кредитов, льготного лизинга и работы со страховыми компаниями», — сказал он.
По данным Башгидрометеоцентра, в июле в республике выпало рекордное количество осадков — 2,5 месячной нормы, а в южных и юго-восточных районах — до трех-четырех норм. Это стало причиной развития дождевых паводков.
Предыдущий рекорд по количеству осадков был зафиксирован в июле 1994 года, когда выпало 176% месячной нормы осадков. Дождевые паводки наблюдались в июле-августе в 1994 и 2000 году, августе 2013-го, июне-июле 2017-го и июне 2022 года.