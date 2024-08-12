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В Дзержинском районе Волгограда произошла массовая драка

Инцидент случился 11 августа на улице Симонова в Волгограде.

О том, что в Дзержинском районе в микрорайоне Семь Ветров подрались подростки, первыми сообщили очевидцы в соцсетях.

«Крики детей доносились от дома на Симонова, 31, — написали свидетели в телеграм-каналах. — Вскоре к месту ЧП приехали полиция и скорая помощь».

По предварительным данным, участниками потасовки стали около 10 человек. Причина конфликта неизвестна.

В региональном ГУ МВД России сообщают, что сотрудники полиции устанавливают всех участников драки.

В полицию вечером 11 августа поступила информация о драке между неизвестными на ул. Константина Симонова в Дзержинском районе Волгограда. К месту инцидента были направлены наряды полиции, однако участники скрылись до прибытия правоохранителей. Проводится проверка.