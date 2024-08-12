Новосибирский чиновник попал под уголовное дело о срыве проекта «Чистая вода»

Как сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области, в марте 2022 года глава поселка заключил с генеральным директором ООО «СпецТрансСтрой» (по совместительству подрядчик строительства метро «Спортивная» и один из подрядчиков ремонта Октябрьского моста) муниципальный контракт на строительство комплекса объектов по водоочистке и водоподготовке в р.п. Коченево Коченевского района Новосибирской области. Работы подрядчик должен был выполнить до 31 октября 2023 года.



В соответствии с условиями контракта ООО «СпецТрансСтрой» предоставило администрации р.п. Коченево выданную ПАО Банк «Левобережный» независимую гарантию, в соответствии с условиями которой банк гарантирует надлежащее исполнение обществом обязательств.



ООО «СпецТрансСтрой» обязательства по строительству объекта не выполнило.