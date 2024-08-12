Новосибирский чиновник попал под уголовное дело о срыве проекта «Чистая вода»

В отношении главы рабочего поселка Коченево Новосибирской области возбуждено уголовное дело о халатности при исполнении национального проекта «Чистая вода».
Уголовное дело возбужденного руководителем СУ СК России по Новосибирской области по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба).
Как сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области, в марте 2022 года глава поселка заключил с генеральным директором ООО «СпецТрансСтрой» (по совместительству подрядчик строительства метро «Спортивная» и один из подрядчиков ремонта Октябрьского моста) муниципальный контракт на строительство комплекса объектов по водоочистке и водоподготовке в р.п. Коченево Коченевского района Новосибирской области. Работы подрядчик должен был выполнить до 31 октября 2023 года.
В соответствии с условиями контракта ООО «СпецТрансСтрой» предоставило администрации р.п. Коченево выданную ПАО Банк «Левобережный» независимую гарантию, в соответствии с условиями которой банк гарантирует надлежащее исполнение обществом обязательств.
ООО «СпецТрансСтрой» обязательства по строительству объекта не выполнило.
Как сообщает Следственный комитет, глава р.п. Коченево, исполняя свои должностные обязанности, должен был обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией. Однако глава района не предъявил требование в ПАО Банк «Левобережный» о выплате 42 млн рублей на основании выданной ООО «СпецТрансСтрой» гарантии.
— В результате ненадлежащего исполнения обязанностей главы района причинен особо крупный ущерб бюджету р.п. Коченево Коченевского района Новосибирской области в размере 42 млн рублей, — сообщает Следственный комитет.
Екатерина СОСНИНА.