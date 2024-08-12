В Перми няня грудного ребёнка похитила у семьи украшения и деньги

Няня грудного ребёнка в Перми похитила у его семьи украшения и деньги, сообщает ГУ МВД региона.
Как рассказывает краевая полиция, преступница устроилась в пермскую семью няней-сиделкой для годовалого ребёнка. Пока родители малыша не наблюдали за ней, 36-летняя женщина доставала из шкафа ювелирные украшения и деньги. Всего женщина оказалась виновна в шести эпизодах краж.
Стоимость похищенных изделий составила около 80 тысяч рублей. Вместе с этим няня похитила 45 тысяч рублей наличными. Причиной, которая толкнула пермячку на преступления, женщина назвала долги. Украшения женщина сдала в ломбард, чтобы погасить долг. Часть похищенных вещей была возвращена пострадавшим.
Суд в Перми признал женщину виновной в совершении шести краж. Её приговорили к наказанию в виде 250 часов обязательных работ.