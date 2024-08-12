В Перми няня грудного ребёнка похитила у семьи украшения и деньги

Как рассказывает краевая полиция, преступница устроилась в пермскую семью няней-сиделкой для годовалого ребёнка. Пока родители малыша не наблюдали за ней, 36-летняя женщина доставала из шкафа ювелирные украшения и деньги. Всего женщина оказалась виновна в шести эпизодах краж.