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В Норильске сына подозревают в убийстве любовника матери

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Источник: РИА "Новости"

В Норильске расследуют убийство мужчины. Об этом сообщили в СУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

11 августа было обнаружено тело 43-летнего мужчины возле подъезда дома на Комсомольской.

В преступлении подозревают 23-летнего местного жителя.

По версии следствия, накануне происшествия 23-летний подозреваемый узнал от матери, что она собирается расторгнуть брак с его отцом из-за близких отношений с другим мужчиной. Тогда сын попросил мать познакомить его с ее возлюбленным.

Днём 11 августа он с матерью пришёл к потерпевшему и в ходе конфликта убил его, нанеся один удар в область головы.

Фигуранта задержали и готовятся отправить под стражу.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске закрыли поодпольное казино, работавшее под видом интернет-салона.