В Норильске сына подозревают в убийстве любовника матери

В Норильске расследуют убийство мужчины. Об этом сообщили в СУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
11 августа было обнаружено тело 43-летнего мужчины возле подъезда дома на Комсомольской.
В преступлении подозревают 23-летнего местного жителя.
По версии следствия, накануне происшествия 23-летний подозреваемый узнал от матери, что она собирается расторгнуть брак с его отцом из-за близких отношений с другим мужчиной. Тогда сын попросил мать познакомить его с ее возлюбленным.
Днём 11 августа он с матерью пришёл к потерпевшему и в ходе конфликта убил его, нанеся один удар в область головы.
Фигуранта задержали и готовятся отправить под стражу.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске закрыли поодпольное казино, работавшее под видом интернет-салона.