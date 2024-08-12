В Красноярском крае директора компании обвиняют в невыплате зарплаты

По версии следствия, с марта 2023 по май 2024 года обвиняемый допустил возникновения долга по зарплате в 12 миллионов рублей перед 30 сотрудниками. Прибыль компании он направлял не на выплату долгов работникам, а на расчёты с контрагентами, коммунальные платежи и подобное. Всё это он делал, чтобы сохранить деловую репутацию и продолжать заниматься коммерцией.